Akcie mohou jít jen nahoru. Tak zněla mantra retailových investorů během roku 2021. Jen pár měsíců po jeho konci následuje tvrdé vystřízlivění. Index S&P 500 koketuje s medvědím trhem. Nastal již čas nakupovat?

Troufám si tvrdit, že akcie stále nejsou levné a globální burzy zdaleka neviděly své dno. Předchozí dekáda se nesla ve znamení extrémně uvolněné monetární politiky. Ta učinila z rizikových aktiv de facto investiční perpetuum mobile. Během epizod akutního stresu přispěchaly centrální banky na pomoc a zaplavily trh likviditou. Mohly si to dovolit. Ekonomiky totiž zápasily s deflací, nikoliv růstem cen. Tato likviditní pojistka euforické ocenění akciových indexů do značné míry ospravedlňovala.

Na trzích však došlo ke změně režimu. Ve světle pádivé inflace nemají centrální banky jinou možnost než bojovat o udržení cenové stability. Směřování burz tak nyní záleží na tom, jak rychle dokáží přísnější měnové podmínky ztlumit drastickou inflaci. Jelikož hrozí odkotvení inflačních očekávání, je možné, že sazby půjdou nahoru více, než trhy připouští. V takovém případě by akcie zažily další strmý pád.

Přestože valuace amerických indexů poklesly, stále se nachází nad férovými úrovněmi. Pokud je dáme do kontextu se současným nárůstem dluhopisových výnosů, měl by se index S&P 500 obchodovat zhruba 10 procent pod svými aktuálními cenami. Další zvýšení dluhopisových výnosů by toto férové ocenění snížilo.

Kromě toho se v současném prostředí rychle derou na povrch další rizika. Investoři se začínají obávat synchronizovaného zpomalení globální ekonomiky. Hrozí, že citelná inflace dostane rozpočty domácností pod tlak a ty pak začnou omezovat svou spotřebu.

Krátkodobě očekávejte další turbulence. Tím nechci říct, že by se investoři měli z akcií stáhnout kompletně. Na burzách se začnou objevovat atraktivní příležitosti – jejich identifikace však bude vyžadovat aktivnější přístup a sofistikovanější výběr. Bezmyšlenková „buy the dip“ mentalita již nepřinese úspěch – a to je pro správné fungování trhů pozitivní.