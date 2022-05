Potřebujete teď v době kruté inflace od státu pomoc? Potřebujete požádat o příspěvek na bydlení? Tak to máte: vyplněný čtyřstránkový formulář „Žádost o příspěvek na bydlení“, vyplněný dvoustránkový formulář „Doklad o výši nákladů na bydlení“, podnájemní smlouvu, smlouvu s dodavatelem elektřiny, poslední vyúčtování elektřiny, smlouvu s dodavatelem plynu, poslední vyúčtování plynu, potvrzení z České správy sociálního zabezpečení o výši aktuálního důchodu, měsíční výpisy z bankovního účtu za poslední čtvrtletí, platební doklad SIPO za každý měsíc za poslední čtvrtletí, evidenční kartu/list k bytové jednotce s výpisem předpisu úhrad bytu a za služby spojené s užíváním bytu, doklad o výši čtvrtletního příjmu, rodný list, občanský průkaz...

Dělá to celkem 14 dokumentů a dokladů. Některé chce úřad na papíře, ačkoliv jsou jejich originály elektronické. U mnohých si klepete na čelo, k čemu vlastně úřadu práce jsou. Některé údaje by si měl stát umět sám někde vyštrachat, když za poslední roky utratil miliardy za své slavné informační systémy. Jenže, smůla, žijete ve středověku zvaném česká státní správa. A tohle je realita. Je to výčet skutečných požadavků úřadu práce na jednu seniorku, jak ho zdokumentoval server podnikatel.cz. A tím to ještě nekončí, důchodkyně požádala o příspěvek na bydlení v květnu, žádost o příspěvek se ale musí podávat každý rok a „zúčtovací“ období je přitom vždy v červnu. Takže důchodkyně musí letos celý ten horor absolvovat dvakrát. Čistá šikana. V Česku standard.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 50 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.