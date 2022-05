Je to už přes rok, co se poprvé na povrchu jiného tělesa než Země vznesl do vzduchu vrtulový stroj. Tehdy v dubnu 2021 se roztočily 122 centimetrů dlouhé rotory vrtulníčku Ingenuity a po chvilce vynesly společně s mračnem prachu experimentální stroj nad povrch Marsu. Od té doby provedl vrtulníček řadu letů a stal se nedílným parťákem výzkumného vozítka Perseverance brázdící dno kráteru Jezero.

Zatímco první let vyplnil přední stránky novin, další lety zůstaly mimo větší zájem. Stalo se to co vždycky. Zvykli jsme si, že nad povrchem rudé planety poletuje lidský výtvor. Jenže události posledních dní naznačují, že se tento neuvěřitelný příběh lidského umu možná chýlí ke konci.

Třetího května totiž ohlásilo vozítko Perseverance, že se vrtulníček Ingenuity v domluvený čas neozval. Stalo se tak poprvé. V řídícím středisku NASA zavládla nervozita. V první moment totiž nikdo nevěděl, co se stalo. Spojení se povedlo navázat až o dva dny později a přísun dat napověděl, jakému problému Ingenuity čelí.

Do kráteru Jezero se blíží zima.

