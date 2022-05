Musím předeslat, že jsem samozřejmě četl o mnoha investičních bublinách. Dobře jsem se přitom bavil, protože mi bylo jasné, že se mě potíže po jejich splasknutí nikdy nemůžou týkat. Přece nejsem tak naivní, abych propadl představě, že nějaké aktivum poroste věčně! To je leda pro naivy a zoufalce, kteří jsou buď nevzdělaní, nebo nedokážou udržet na uzdě chamtivost a touhu po zbohatnutí!

A pak přišel bitcoin.

Nejdřív jsem si ho okázale nevšímal. Zaprvé jsem pořádně nevěděl, co to je, a za druhé mě to trochu uráželo. Přece něco, co není nic, jen shluk jedniček a nul a nic to neprodukuje, nemůže mít dlouhodobě reálnou cenu! Jenže bitcoin moje mudrování neposlouchal. A lezl nahoru. A když tam byl, lezl ještě výš. Začalo mě to zajímat. Četl jsem příručky o kryptu a blockchainu, ale hlavně slýchal zkazky o borcích, kteří bitcoin na začátku koupili za pár kaček a dnes jsou z nich multimilionáři, kteří už nemusí do konce života hýbnout prstem, tím méně mozkovnou. A cena bitcoinu šla nahoru dál. „Proč tihle cápkové, a ne já?“ říkal jsem si. Zasloužím si to snad méně než oni?! Že by přece jen byla tahle investice dobrý nápad?

