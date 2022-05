Miloš Zeman se na závěr svého funkčního období totálně odbrzdil. Nejprve udělil milost svému podřízenému, tuneláři Lánské obory Balákovi, což zaskočilo i profesionální cyniky. A nyní posadil do křesla šéfa ČNB Aleše Michla, muže, kterého někteří kolegové z branže označují za chodící ekonomický vtip. Je proto namístě prozkoumat, jaké kameňáky nám Miloš Zeman může do 8. března příštího roku, kdy se odebere k definitivnímu odpočinku, ještě připravit.

Možností k pobavení bude mít prezident bohužel ještě docela dost. Asi nejvýznamnější bude jmenování dalších tří členů bankovní rady ČNB. Těžko pochybovat, že do ní nevyšle některé z Michlových ideových souputníků, zastávajících babišovsko-erdoganovskou teorii blahodárnosti nízkých úroků za všech okolností. Takže nakonec budeme rádi, když přičiněním bavícího se prezidenta Česko, po stránce měnové politiky a následně inflace, nebude kopírovat turecké hospodářství.

Temná tušení lze mít i kolem osoby nového šéfa generálního štábu české armády. Aleš Opata skončí 30. června. Ministryně obrany Černochová o novém jménu se Zemanem zoufale jedná, ovšem dost to drhne. Černochová vždy tvrdila, že jméno nové jedničky české armády musí být známo dva měsíce před výměnou. Tento termín už minul – a nic. Útěchou budiž, že šéfa generálního štábu si Zeman nemůže vybrat sám, musí to udělat na návrh vlády. Takže nakonec půjde o kompromis, vyslovené šílenosti se zřejmě vyhneme. Ovšem může z toho vyjít člověk, který bude mít o posilování armády v době ohrožení expanzivním Ruskem představy podobně přiléhavé jako Aleš Michl o úrokové politice ČNB.

Dalšího personálního záškodnictví se už Zeman naštěstí dopouštět nemůže. Jeho bizarní návrhy na doplnění Ústavního soudu hravě zablokuje Senát a jiné personální patrony si už vystřílel. „Těšit“ se tak už můžeme jen na 28. říjen, kdy prezident rozdá naposledy státní vyznamenání, což si nepochybně užije. Kdopak všechno by mohl dostat medaili Za zásluhy? Co třeba takový kancléř Vratislav Mynář, kterému by prezident mohl jako bonus zastavit i trestní stíhání? V oblasti rozvratu české společnosti, což je Zemanova oblíbená disciplína, má hlava státu možnosti široké.

To už bude ale snad opravdu všechno. Na mezinárodním poli už Zeman, doufejme, další ostudu udělat nestihne. Jednak vzhledem k tomu, že se totálně zdiskreditoval letitou podporou Vladimira Putina, a také proto, že jeho možnosti cestování jsou kvůli zdravotnímu stavu velmi omezené.

Modleme se ovšem, aby do konce Zemanova mandátu nepadla vláda. To by pak byla taková jízda, že by se nám po dosavadní míře prezidentově odbržděnosti ještě stýskalo.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 0 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.