Země Evropské unie by měly zvážit zabavení ruských devizových rezerv a jejich použití na obnovu Ukrajiny. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Západ vede debatu o tom, jak donutit Moskvu, aby...

9. 5. 2022 ▪ 3 min čtení