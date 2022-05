Čím dál víc to vypadá, že Rusko není schopno dosáhnout na Ukrajině ani zlomku toho, co si předsevzalo. Putin se spletl úplně ve všem. V možnostech své armády, v odhodlání Ukrajinců k odporu, ve schopnosti Západu dohodnout se na rychlé protireakci. Naděje Ruska spočívá nyní v podstatě jen v tom, že se mu podaří změnit veřejné mínění v západních zemích, které je dosud na straně pomoci Ukrajině. Nejde přitom jen o hrozby zastavení dodávek plynu, které cílí na obavy populace z ekonomických problémů a ztráty životní úrovně. Paralelně dochází k aktivizaci západních skupin, které naivním pacifismem nahrávají ruským zájmům. O co jde, jak je to v západních zemích a jak u nás? A jak se tomu dá bránit?

O víkendu proběhla v několika zemích, zejména ve Spojených státech, ale třeba i v Japonsku, série akcí organizovaná koalicí organizací v názvem Mír pro Ukrajinu. Její program je jak z učebnice hybridní války. Nezpochybňuje, že Rusko zaútočilo, ale zdůrazňuje, že je za to odpovědná i Severoatlantická aliance tím, že se údajně moc přiblížila k ruským hranicím, a tím, že se prý Spojené státy pokoušejí zničit ruskou ekonomiku. Nejpodstatnější je, že požaduje zastavení dodávek zbraní bojující Ukrajině, protože to podle nich zbytečně prodlužuje konflikt a stojí lidské životy. De facto to znamená, že by se Ukrajina měla přestat bránit.

