Rostoucí ceny fosilních paliv, zejména zemního plynu, vrhají množství lidí do energetické chudoby a zároveň je ohrožena energetická bezpečnost Evropy kvůli možnému zastavení dodávek plynu z Ruska. Stavba nových plynovodů a LNG terminálů, ke kterým se v této situaci řada států uchyluje, ale není řešení.

V současnosti EU dováží 90 % své spotřeby plynu, z toho zhruba 45 % z Ruska. Evropská komise přišla v březnu s plánem, jak se od ruského plynu a ropy nejpozději do roku 2030 odstřihnout. Tzv. REPowerEU počítá s poklesem odběru z Ruska o dvě třetiny do konce letošního roku. Cestou k tomuto cíli, kterou zdůrazňuje, jsou obnovitelné zdroje a opatření na energetickou účinnost.

Vedle toho plán zahrnuje snížení poptávky plynu z Ruska o 38 miliard m3 a zvýšení dovozu od neruských dodavatelů o 60 miliard m3 do konce tohoto roku. Pozornost je zaměřena na LNG, tedy zkapalněný zemní plyn, který se dopravuje loděmi, neboť rozšíření sítě plynovodů, které slouží k dopravě nezkapalněného zemního plynu do EU, s největší pravděpodobností z Alžírska, Ázerbájdžánu a Norska, by trvalo několik let.

