Z toho, co prosakuje z Moskvy, je evidentní, že ruský prezident Vladimir Putin naprosto nepočítal s tím, jak razantně Západ na jeho přepadení Ukrajiny odpoví. Zaskočila ho jednak tvrdost západních sankcí, jednak jednota zemí, jako jsou státy Evropské unie, Spojené státy, Japonsko, Velká Británie či Jižní Korea. Teď ale vůbec poprvé vážně hrozí, že se tato jednota rozpadne. Pokud k tomu skutečně dojde, znamenalo by to, že by Západ Putinovi sedl na lep. Rozpad konsensu ohledně přístupu k Rusku by totiž vyvolal spor, který rozhodně není neřešitelný.

O co jde? Rusko zastavilo dodávky zemního plynu Polsku a Bulharsku, protože tamní společnosti za plyn odmítly platit v rublech. Ale německé, rakouské nebo slovenské společnosti se vyjadřují v tom smyslu, že platební schéma, které požaduje Moskva, je pro ně přijatelné. Totéž zdůrazňuje i německý či slovenský ministr hospodářství. Pokud některé země EU budou ruský zemní plyn dostávat a jiné nikoliv, může z toho být mimořádně vážná roztržka uvnitř sedmadvacítky. Tedy přesně to, o co Putinovi jde už řadu let. Ale bylo by opravdu mimořádně hloupé, kdyby se mu jeho sen rozdělit Západ splnil právě teď.

