A je to tady! Rusko uplatnilo proti dvěma členům Evropské unie a Severoatlantické aliance svoji nejlepší ekonomickou zbraň: zastavilo dodávky plynu do Polska a do Bulharska. Cena plynu na evropské burze vyskočila o dvacet procent a Kreml, kterému se vojensky na Ukrajině nedaří podle Putinových představ, nejspíš očekává, jak po celé Evropě s Německem v čele vypukne panika.

Právě teď přichází zatím nejtěžší test evropské jednoty. Evropská komise na středu svolala jednání o tom, jak se budou členové EU koordinovat a jak budou na ruské plynové vydírání reagovat. Kreml nezvolil nejlepší země, na kterých si chce svoji vydírací taktiku vyzkoušet. Polsko se už dlouhodobě na odstřižení ruských dodávek připravuje a sami polští experti byli v úterý večer překvapeni, že se podařilo po zimě naplnit už téměř osmdesát procent zásobníků. Polsko má vlastní těžbu i terminál na zkapalněný plyn. V květnu se otevře plynové propojení Polska a Litvy, což umožní využít i LNG terminál v Klajpedě, v září pak začne fungovat nový plynovod z Norska.

