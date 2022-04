Slavný francouzský spisovatel Louis Aragon po komunistickém puči v Československu v únoru 1948 prohlásil, že opravdu svobodný vzduch lze dýchat v Praze, nikoliv však v Paříži. Šlo o příklad fatální zaslepenosti intelektuála, jakých známe z krizových situací nepřeberné množství. A to nejen v řadách levice, ale i v řadách pravice – vzpomeňme na proslulého filozofa Martina Heideggera a jeho lísání se k nacistům. Selhání intelektuálů se nám kupí i teď, v době ruské invaze na Ukrajinu.

Skupina německých intelektuálů napsala otevřený dopis kancléři Olafu Scholzovi, v němž protestuje proti německým dodávkám zbraní Ukrajině. Válku, a tím i lidské utrpení, to prý jen prodlouží, píší. Scholz by podle nich měl raději na Ukrajince tlačit, aby s Rusy vyjednávali. Tak co třeba příště tvrdit, že oběť znásilnění by se agresorovi neměla bránit, aby její utrpení nebylo ještě větší – a raději by se s ním měla zkusit domluvit?

