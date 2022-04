Spolustraníci na kongresu ODS připravili Petru Fialovi málem slavobránu a následně mu dali nejsilnější mandát ve stranické historii. Z 510 platných hlasů přesně 510 hlasů. Podle mínění straníků zkrátka Fiala vynesl ODS až na samý vrchol české politiky. Jenže sám staronový předseda to vidí realističtěji: ODS je teprve pod vrcholem, stojí na vysokém útesu a krajina kolem je nepřehledná a rozeklaná. Fiala ví, o čem mluví. Poslední tři premiéři ODS, Václav Klaus, Mirek Topolánek i Petr Nečas, vrcholu, kterým je úspěšné dokončení funkčního období a vítězství v dalších volbách, nedosáhli. Spadli po vlastních chybách dříve. Což je riziko, které samozřejmě hrozí i Fialovi. Tady je pět sil, jež mohou jeho i celou ODS z útesu předčasně shodit.

1. Vichry populismu. ODS a celá vláda zatím těží z nadšení společnosti pro pomoc bojující Ukrajině. Česko je lídrem evropské zbrojní pomoci, dodává i těžkou techniku, což je mimo jiné zásluha ministryně obrany ODS Jany Černochové. Sám Fiala vzbudil světovou pozornost tím, že byl společně s polským a slovinským premiérem první, kdo se odvážil za Volodymyrem Zelenským do Kyjeva. I přijímání bezmála 300 tisíc uprchlíků probíhá zatím organizovaně, v relativním klidu, za společenské podpory. Jenže tato energie časem vyprchá. A ke slovu se dostanou populisté, kteří už nyní hustí Čechům do hlav, že „vláda se stará o Ukrajince, ale ne o naše lidi“. Takzvaných 12 bodů proti drahotě, s nimiž přišel Andrej Babiš, obsahuje takové perly jako zrušení DPH na základní potraviny a energie, zastropování ceny benzinu na 36 (slovy šestatřiceti) korunách, další mimořádný důchod šest tisíc korun či zvýšení rodičovské o dalších 100 tisíc. Každému příčetnému člověku je sice jasné, že na financování něčeho takového by Babiš musel objevil ložisko ropy táhnoucí se od Průhonic po Čapí hnízdo, ale voliči jako celek vždy příčetnost nevykazují. Technice „slíbit můžeš všechno“ se bude Petru Fialovi v časech dvanáctiprocentní inflace a celkově mizerného ekonomického počasí čelit krajně obtížně.

