Co vlastně dali Rusové světu dobrého? Není to náhodou vlastně dost rusofobní otázka? Je vhodné ji teď, v téhle zjitřené době, vůbec pokládat?

Položil jsem ji své sociální bublině na Twitteru a mnozí to neunesli. Je to prý podněcování k nenávisti k Rusům a že prý mám do té úvodní otázky dosadit místo „Rusové“ slovo „Židé“ a jaké to pak prý bude. No...

Přídavné jméno „ruské“ je zvlášť pro starší generaci synonymem pro něco nevábného, něco, co nefunguje, co je příliš velké, zastaralé a brzy se to rozbije. Rus byl pro nás v Československu okupant, někdo, z koho jsme měli strach, kvůli komu jsme museli nosit pionýrský šátek a chodit do průvodů. Byl to někdo, kvůli komu se nesmělo dělat, co se chtělo, a kvůli komu se chodilo do vězení. Neplatilo to stoprocentně, ale s Rusy a Ruskem se zkrátka pojilo převážně něco špatného.

