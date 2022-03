Ulice v naší čtvrti lemovaly pytle a tašky s přivázanou kartičkou s logem Červeného kříže. Když jsem mezi nimi procházel, byl to příjemný pocit. Bylo jich podstatně více než při minulé sbírce. Ještě větší emoce, pocity hrdosti a sounáležitosti vyvolávají zprávy neziskových organizací o částkách, které vybraly na pomoc Ukrajině. Dary se již počítají v miliardách korun. Je to úžasné a patří za to dík každému, kdo přispěl.

Peníze ze sbírek slouží pro nákup a zajištění humanitární pomoci a na podporu uprchlíků. Přímo na Ukrajině, na hranicích, na našem území. Bude jich – společně s penězi od vlády, krajů, obcí – potřeba ještě víc, mnohem víc.

Putina však pomoc určená obětem jeho válečných zločinů nezastaví. Proto preferuji sbírku ukrajinského velvyslanectví v ČR, která je určená na nákup zbraní a vojenského materiálu od českých zbrojařů pro ukrajinskou armádu. Agresora může zastavit jen statečnost vojáků a dobrovolníků, kteří budou dobře vyzbrojení. Zbraně na Ukrajinu nyní dodávají i ty státy EU a NATO, jejichž představitelé to ještě nedávno odmítali. Také oni nakonec pochopili, že to je jediná šance, jak útoku čelit. Každá koruna navíc má tady dvojnásobný smysl.

Ke zbraním a jejich výrobcům někteří z nás přistupují s rozpaky a etickými zábranami. Nyní však nejsou namístě. Váleční zločinci si s jejich pořízením a použitím nikdy nelámali hlavu. Naopak musíme počítat s tím, že Ukrajince čekají útoky ještě krvavější a brutálnější než doposud. Bude se jim proto hodit cokoli, co jim dokážeme koupit a dodat – pancéřová pěst, pistole, samopal, munice, helma, neprůstřelná vesta, přístroje pro noční vidění.

Ještě před začátkem války si kdekdo stěžoval, jak kvůli inflaci jeho úspory ztrácejí hodnotu a jak je takřka nemožné najít způsob, jak je dobře zhodnotit. Po začátku invaze se situace znovu zhoršila, minimálně dočasně. Zkuste proto místo hledání lepšího zhodnocení nebo váhání nad nákupem kryptoměn investovat do bojeschopnosti ukrajinské armády. Bude to nejlepší investice vašeho života – sice bez úroku, ale zato do budoucnosti vašich dětí.