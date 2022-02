Výzva všem ekonomům, 4U (Za Ukrajinu): Byli jsme napadeni, Západ má morální povinnost použít plnou sílu našich ekonomických zbraní. Zacházejme s Ukrajinou jako s členem NATO. Útok na svobodnou zemi je útokem na nás všechny. Máme morální povinnost využívat ekonomiku jako zbraň v jejím maximálním rozsahu, bez ohledu na to, co nás to stojí. Vyzýváme všechny ekonomy světa k účasti.

Právě jsme viděli Rusko napadnout jinou zemi, a to přímo před našima očima. Žádné pochybné mediální nebo politické manipulace, ke kterým se Putin uchyloval dosud. S plnou vojenskou silou. Podle všech měřítek je to šílený, nesmyslný útok. Ostřelují zemi, která nechce být ostřelována.

A proč? Protože Ukrajina není už od roku 2014 Putinovou loutkou. Tehdy ji kousl a vysmál se pokročilému světu, a teď si spravil chuť k jídlu a kouše – plnou silou – podruhé.

Je naší morální povinností vést plnohodnotnou hospodářskou válku. Jedná se o útok v plném rozsahu; musíme jej v plném rozsahu oplatit. Současné sankce Putina nepřinutí, aby se vzdal. Už nevyjednáváme, Rusko se ukázalo jako státní terorista. Byli jsme napadeni, nezáleží, jestli jde o NATO, nebo ne. Měli bychom použít zbraň vzdělaných a pokrokových lidí, zbraň, na kterou bude historie jednou s údivem vzpomínat. Tou zbraní je naše ekonomika.

Okamžitě přerušme veškeré hospodářské vztahy s Ruskem. Bojujme tuto bitvu na ekonomickém základě, v němž bude mít Západ nad Ruskem převahu. Doufejme, že se k nám přidá i Čína, vyzývejme ji, aby se postavila na naši stranu. Na stranu pokrokových, vzdělaných a mírumilovných národů. Rusko se z tohoto společenství vyloučilo. Rusko si nikoho z nás neváží. Ale pokud se k nám Čína připojí, tak bude.

Vyjde nás to draho, naše rozpočty, rozpočty našich vlád, ceny našich energií, naši prosperitu. Některé naše podniky zaniknou. Může dojít plyn a my budeme nuceni odklánět teplo jen tam, kde ho bude nejvíc zapotřebí. Ale je to lepší než ztracené životy. Buďme Bohu vděční, že můžeme způsobit maximální škody pomocí ekonomiky a nemusíme vést skutečnou krvavou válku. Bojujme na ekonomické bázi – tak dlouho, jak jen můžeme, tak rychle, jak jen můžeme, a tak jednotně, jak jen můžeme. Jsme ve válce. Nemůžeme živit nepřítele, který na nás útočí.

Máme morální povinnost využít veškerou možnou maximální ekonomickou sílu, což nás bude stát velké ekonomické ztráty. Přerušme všechny naše vazby s Ruskem. Zastavme veškerý obchod, veškerou výměnu, vyřaďme Rusko ze systému SWIFT, prohlasme ho za teroristickou organizaci. Přerušme všechny ekonomické vazby. Naše dluhy teď stejně nebudou splaceny. Neberme od tohoto agresorského státu ani rubl a ani jeden nezaplaťme.

Rusko se samo vyřadilo z řad mírumilovných zemí a stalo se naším nepřítelem, nepřítelem svobodného světa. Dokonce i jeho bývalí stoupenci v EU a NATO, jako jsou Zeman a Orbán, se jasně postavili na stranu svých spojenců a odsoudili Putinovo jednání. Putin je zcela osamocen, s výjimkou Číny, která je nerozhodná.

Mohlo by nás to stát více než pandemie covidu-19. Musíme však tuto nešťastnou, nevyprovokovanou a již nyní krvavou válku na Ukrajině ukončit dříve, než se z ní stane třetí světová válka. Půjde ale o víc než jen o ekonomické ztráty: přišli jsme o naději, že navzdory rozdílům můžeme žít v míru a s respektem vedle sebe. Byla zničena naše naděje, že se takové věci nebudou opakovat, ne v Evropě. Putin se se svým lhaním, svými podvody, násilím a šílenstvím stal Hitlerem naší doby.

A když na to přijde, musíme s ním bojovat na zemi, budeme s ním bojovat na moři, budeme s ním bojovat ve vzduchu, a když to bude nutné, budeme s ním bojovat i pod mořem. Nejprve s ním ovšem musíme bojovat v ekonomice, a to tak rozhodně, jednotně a zuřivě, abychom mohli alespoň doufat, že to bude stačit na to, aby se Putin zastavil a stáhl se ze všech ukrajinských území. Současná úroveň sankcí nestačí. Není prostor pro jejich eskalaci. Situace se již vyhrotila.

Pokud naše ekonomické zbraně nebudou fungovat, budeme se muset uchýlit ke konvenčním, primitivním zbraním z minulého století. Doufejme, že k tomu nedojde. Proto máme morální povinnost použít všechny dostupné ekonomické prostředky, abychom zabránili válce; ekonomický úder musí mít plnou váhu. Využijme ekonomiku k dobrému – k boji proti zlu.

Využijme naše bohatství a využijme naši ekonomiku jako zbraň. Celý svobodný svět, ať se spojí a přeruší všechny ekonomické – a všechny další možné – vazby s Ruskem. Pokud bude napaden jeden z nás, je to útok na nás všechny, ať už jde o NATO, nebo ne. Ukrajino, vítáme tě mezi námi a budeme s tebou jednat jako s členskou zemí, kterou ses měla stát už dávno. Zanechme byrokracie, byli jsme napadeni plnou silou, vraťme úder plnou silou. Nenecháme Ukrajinu padnout. My jsme Ukrajina. Ať žije Ukrajina!

Jménem ekonomů,

PhDr. Tomáš Sedláček, PhD., autor knihy Ekonomie dobra a zla

Tady je náš ekonomický arzenál:

- Vyhlásit Rusko za teroristický stát.

- Odříznout Rusko od SWIFT, navzdory dluhu (stejně ho nezaplatí).

- Přerušit všechny ekonomické vazby, veškerý export a veškerý import, veškerý pohyb kapitálu.

- Vyloučit Rusko ze všech mezinárodních organizací a soutěží (OSN, olympijské hry…).

- Zastavit veškerý dovoz plynu a ropy.

- Zabavit veškerý majetek spojený s Ruskem na Západě, dokud Rusko neustoupí zpět do Ruska.

- Odstranit všechny ruské kolaboranty, kteří byli placeni ruskými úřady a propojenými společnostmi.

- Zablokovat média s falešnými zprávami.

- Vrátit se k jaderné energii a přesměrovat všechny energetické zdroje mimo Rusko.