Rusy učit nebudu, nebudu je zkoušet, nebudu jim opravovat testy… Podstatně obsáhlejší facebookový příspěvek tohoto znění z klávesnice zastupitele velké Prahy za TOP 09 a bohužel také profesora Martina Dlouhého z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické vzbudil vcelku oprávněný rozruch. A taky nevoli. I mezi lidmi, kteří opravdu nejsou příznivci ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho imperialistických vizí.

Princip kolektivní viny se v jakoukoliv vypjatou chvíli světového dění vrací jako bumerang. Argument, že si všichni Rusové zvolili Putina, a proto podporují válku, pročež si zasluhují ostrakizaci zbytku světa, je zhruba stejný jako tvrdit, že v 90. letech minulého století všichni Češi kradli v rámci kuponové privatizace (případně vraždili a mrtvoly házeli do Orlické přehrady). Velmi úzký a omezený počet finančních skupin z tehdejší doby naznačuje, že to tak úplně pravda není. A že stejně jako všichni nekradou (byť to dodnes někteří politici, jejichž majetek vzešel z té doby, tvrdí), tak ani většina Ukrajinců nebo Rusů dnes skutečně nevzpomíná s láskyplnou slzou v oku na někdejší Sovětský svaz.

