Byla to neklidná noc. Ten červotoč řádí, říkali jsme si v krkonošské chalupě s původními dřevěnými trámy. Ráno na nás bušil soused: „Obsadili nás Rusové!“ Místo červotoče nás v noci rušily sovětské tanky valící se po silnici vzdálené několik kilometrů.

Podstatně horší, krvavější verzi našeho roku 1968 nyní prožívají Ukrajinci. Zatímco u nás si Rus pouze pojistil to, co mu s pomocí páté kolony „patřilo“, nyní napadl suverénní, svobodnou zemi, která se z jeho područí a vlivu vymanila.

Spolu s dalšími dětmi jsem v roce 1968 přišel o bezstarostné dětství silně stíněné od reality dospělých. Především však několik generací Čechoslováků přišlo o naděje, o dobrou budoucnost. Začala emigrační vlna, represe, rozvrat hodnot. Až na výjimky nám však nehrozila smrt.

Ukrajinci dnes umírají. A nikdo neví, kolik obětí nakonec bude. Bojím se odhadnout, kolik škod válka přinese civilnímu sektoru. Je to barbarský čin srovnatelný se zločiny nacistického Německa. Pro ukrajinský národ jde o katastrofu. Snad nedosáhne rozměrů Stalinem rozpoutaného hladomoru z roku 1932, kterému podlehly miliony lidí.

Vladimir Putin je válečný zločinec. Zatímco ti nacističtí se po porážce Německa po druhé světové válce dočkali spravedlivého soudu a morálního odsudku, Putinovi to nehrozí. V Rusku není síla, která by ho před soud dokázala postavit. Ani vydat před mezinárodní tribunál, který by se kvůli Ukrajině zasloužilo zřídit.

Se zkušeností roku 1968 se vše zdá být jasné. A přece tomu tak pro část spoluobčanů není. Proruská pátá kolona u nás nikdy nepřestala působit, je velmi aktivní a snaží se změnit své nehorázné lži ve verze příběhů, které budou rovnocenné pravdivé realitě. Neměli bychom se nechat ukolébat, že Rusku fandí jen zmatení senioři, které ohlupují řetězové e-maily plné nehorázných lží.

Rusko u nás má podporu i u části ústavních činitelů a nejrůznějších aktivistů. Jejich (zatím jen) slovní ataky na demokratické uspořádání státu, na politiky, zdravotníky, vojáky, novináře, policisty jim takřka vždy procházejí bez trestu. My jsme přece ti slušní a korektní, kteří neoplácejí stejnou mincí a nenechají se vyprovokovat.

Nastal čas to změnit. Neměli bychom nečinně mlčet, když někdo podporuje válečné zločince.