Elektřina, zemní plyn, teplá voda, vejce, ryby, alkohol... najít něco, co na začátku roku nezdražilo, by si vyžádalo víc času než hledání jehly v kupce sena. Jen o desetinku nižší než desetiprocentní průměrné zvýšení cen v lednu poslalo Českou republiku na přední místa v evropském žebříčku zdražování. Meziměsíční růst cen, tedy zdražení mezi prosincem 2021 a lednem 2022 pak s hodnotou 4,4 procenta bylo nejvyšší od roku 1993.

Návrat do „zlatých“ devadesátek nepřipomíná jen samotná míra inflace, ale také nejistota, která další vývoj cen doprovází. V podstatě jediné, na co se člověk může doopravdy spolehnout, je, že Česká národní banka bude i nadále zdražovat peníze, i když aktuální úroková repo sazba ve výši 4,5 procenta je naprosto nesouměřitelná s cenou peněz z ranných devadesátek, kdy úroky po mnoho let držely výrazně nad deseti procenty. A k takovému nárůstu se nyní ČNB ani podle nejdivočejších prognóz nechystá. Alespoň zatím.

Odhadovat vývoj inflace je, jak ukazují loňské jarní prognózy všech institucí, těžší disciplína než čtení z kávové sedliny. Na rozdíl od věštců naštěstí českým analytikům nehrozí ztráta hrdla ve chvíli špatných odhadů, protože by o něj přišli všichni.

Přesto se dají vyčlenit oblasti, které je dobré sledovat víc než jiné a než kdy jindy.

