Podzim přinesl v průmyslu problémy v dodavatelských řetězcích, což v některých odvětvích představovalo významnou překážku ve výrobě. Listopad přináší naději na zmírnění těchto problémů. Průmyslová výroba se v listopadu meziměsíčně zvýšila o 4,9 procenta, v meziročním srovnání stoupla o 1,6 procenta. Nadějněji vypadají statistiky nových zakázek, které meziročně vzrostly o 11,7 procenta.

Nedostatek čipů stále limitoval možnosti automobilového průmyslu. Jeho produkce v listopadu meziročně klesla o 7,0 procenta. Nicméně v ostatních odvětvích to vypadá více optimisticky. K růstu celkové průmyslové výroby přispěly zejména výroba strojů a zařízení, kde se produkce zvýšila o 11,3 procenta, energetika s růstem výroby o 5,2 procenta a potravinářství s růstem o 10,5 procenta.

Oživení aktivity v průmyslu zastavilo pokles zaměstnanosti. Ta v meziročním srovnání stagnovala. Průměrná mzda meziročně stoupla o 5,5 procenta, tedy podobně jako produktivita práce, jednotkové mzdové náklady se výrazněji nezměnily.

Výhled do dalších měsíců je stále zatížen výraznými problémy v dodávkách materiálů a dílů, a to napříč celým průmyslem, ačkoli je to nejvíce viditelné ve výrobě automobilů. Poptávka v zahraničí i na domácím trhu ovšem zůstává silná. Celkový objem nových zakázek se v meziročním srovnání zvýšil o 11,7 procenta, přičemž exportní objednávky stouply o 12,9 procenta, domácí zakázky o 9,4 procenta. Optimismus naznačuje také opětovné zvýšení indexu nákupních manažerů v prosinci.

Za celý rok 2021 počítáme se zvýšením průmyslové výroby zhruba o osm procent. V letošním roce očekáváme růst výroby o dalších šest až sedm procent.