Možná si vzpomenete na slib vlády, že „z této krize se proinvestujeme“. Myslela to dobře, ale dopadlo to jako vždycky – poznamenal by svým známým bonmotem „slavný“ sovětský politik Černomyrdin. Celkové fixní investice jsou devět procent pod úrovní z konce roku 2019. Přitom česká ekonomika je dlouhodobě podinvestovaná, takže investovat potřebujeme téměř ve všech oblastech: robotizace, infrastruktura, bydlení, školky… Ale tady vládne abrakadabra management: myslíme si, že stačí problém pojmenovat a ono se to vyřeší. Samo. Pro srovnání, v Dánsku to dopadlo také jako vždycky: u nich jsou investice 12 procent nad úrovní z konce roku 2019.

Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu se veřejný dluh Česka mezi roky 2019 a 2021 zvýšil o 15 procent HDP. To je na průměru eurozóny a třikrát více než v Dánsku. Tak počkat, jestliže jsme zvýšení dluhu nevrazili do investic, tak kde tedy ty peníze skončily?

Skončily ve spotřebě, drahý Watsone. Ať už ve vládní spotřebě, nebo přes transfery a nižší daně ve spotřebě domácností. U nich se už vrátila na předcovidové úrovně. Ale protože existují úzká místa v ekonomice, ať už kvůli domácím faktorům (například nedostatek pracovníků), nebo zahraničním (dodavatelské řetězce), tak nabídka je omezená. A proto růst spotřeby je výrazně více inflační, než tomu bylo po finanční krizi. ČNB například odhaduje, že polovinu stávající inflace vysvětlují domácí poptávkové faktory.

Tak hlavně že rosteme, že. Ve třetím čtvrtletí vzrostl HDP meziročně o 3,1 procenta. Když porovnáme HDP ve třetím čtvrtletí s koncem roku 2019, tak my jsme pořád více než tři procenta pod úrovněmi před covidem. A v tomto výkonu patříme mezi nejslabší státy EU. Průměr za eurozónu je na -0,5 procenta. Ale Dánsko, i s výrazně nižším nárůstem dluhu, je už v kladných hodnotách: +2,1 procenta nad úrovněmi z konce roku 2019. Stejně tak Švédsko, Nizozemsko, Finsko, USA… Jinými slovy, za nadprůměrné zvýšení dluhu jsme si koupili podprůměrné oživení ekonomiky. A bohužel ale i nadprůměrný počet zemřelých: u nás +20 procent, zatímco v Dánsku +3 procenta.