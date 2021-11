Nápad, aby firmy povinně pravidelně testovaly očkované zaměstnance 60+, se zařadí do zlatého fondu českého covidového chaosu. Je to typická ukázka diskriminace podle věku, která zcela znehodnocuje odpovědný přístup těchto lidí, kteří se nechali očkovat. A náhle se by se měli ocitnout na stejném seznamu s těmi, kteří se očkovat odmítli (nebo ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou).

Bylo by zajímavé nahlédnout do hlavy, v níž tento nápad vznikl jako první. Co si asi myslí o typickém způsobu života spoluobčanů ve skupině 60+?

Prozradím mu to. Je to přece právě tato skupina, která denně hromadně paří v nevětraných sklepeních hospod a samozřejmě bez roušek. Po nocích masově táhne po pražských i jiných náplavkách, lidé nalepeni jeden na druhého a samozřejmě bez roušek. Hromadně souloží po parcích a samozřejmě bez ochrany. Představte si, jak divoký musí být takový třídní sraz spolužáků ve věku 85+! To se opravdu nesmí podcenit.

Kdyby někdo vzal tento nesmyslný nápad vážně, měl by ho dotáhnout až do povinného nošení skafandrů, aby lidé 60+ neohrožovali sebe navzájem a hlavně ne zbytek společnosti. Je to stejná absurdita, jako kdyby někdo navrhl povinné testování jen pro skupinu třeba 18 až 25 let, v níž se chování popisované o odstavec víc projevuje přece jen poněkud častěji než u 60+.

Vládní hnutí bohužel nadřadilo udržení moci nad zdraví veřejnosti a po celou dobu volební kampaně neudělalo nic, aby blížící se další vlnu nákazy zastavilo. Dokonce ani po volbách se neprobudilo včas a nyní se už jen snaží omezit sílu požáru. A místo přijetí vlastní odpovědnosti nadává na své nástupce.

Vláda zatím povinné testování očkovaných osob ve věku 60+ zatím nepožaduje, ale ve čtvrtek a v pátek o tom vážně jednala. Situace je však mimořádně špatná, a tak by vůbec nepřekvapilo, kdyby rychle přibývalo firem a organizací, které budou požadovat testy bez rozdílu od každého, kdo bude chtít vstoupit do jejich prostor. To je však něco úplně jiného než úvaha o diskriminaci jedné věkové skupiny.