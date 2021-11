Čtyři předsedové a jedna předsedkyně koaličních stran podepsali koaliční smlouvu budoucí vlády. Snažili se při tom, aby z nich vyzařovala až nerozborná jednota. Leč z textu dohody vyplývá, že vědí, jak obrovské jsou mezi nimi rozdíly. A že dovládnout do konce volebního období bude docela fuška.

Už z preambule smlouvy je zřetelné, že se koalice snaží za každou cenu sešroubovat dohromady ne úplně kompatibilní akcenty jednotlivých stran. Ve smlouvě se píše: „Budeme prosazovat úctu k lidskému životu (to chtěli protipotratoví lidovci), principy občanských svobod (TOP 09), svobodnou hospodářskou soutěž (ODS), zodpovědnou solidaritu s těmi, kteří si sami pomoci nemohou (Piráti), a správu veřejných věcí co nejblíže občanům (téma STAN). Jde to odprava doleva od konzervatismu k liberalismu. Jednotlivé priority se můžou nejen často míjet, ale dokonce jít i proti sobě. Namátkou třeba volná soutěž a solidarita. Společné vládnutí bude vyžadovat opravdu hodně vzájemného pochopení. A to je kvalita, které zpravidla ve vztazích (osobních i koaličních) s postupujícím časem nepřibývá.

