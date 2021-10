Tripartita jednala v pondělí o podpoře automobilek a dalších firem, které kvůli výpadku dodávek omezují výrobu. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů reagují na situaci v tuzemském autoprůmyslu, která se rozhodně nevyvíjí příznivě. Není to však zároveň něco, co by bylo srovnatelné se zásahem v podobě pandemie. Je proto chybné podporu poskytnout.

Firma Škoda Auto už dříve oznámila, že kvůli nedostatku čipů od pondělka do konce roku výrazně omezí – nebo dokonce zastaví – výrobu. S omezeními počítají i další automobilky a jejich dodavatelé. Někteří tak už část pracovníků kvůli výpadkům nechávají doma. Svaz průmyslu a dopravy navrhuje, aby vláda spustila dočasně na tři měsíce program Antivirus, z něhož se firmám za epidemie proplácely mzdy či jejich část. A v pondělí se na tom tripartita shodla.

Jenže takový krok dlouhodobě českou ekonomiku spíše poškodí. Program Antivirus už by se prodlužovat neměl – při současné krizi autoprůmyslu není radno používat kurzarbeit. Vždyť to, že nejsou čipy, je zhmotněním běžného byznysového rizika. Není to žádná pandemie či jiný zásah vyšší moci. Malého živnostníka také nikdo nezachrání, když dojede na riziko podnikání.

Související Před 52 min Stát chce podpořit automobilky v problémech. Mohl by proplácet až 60 procent náhrady mzdy Před 52 min Automobilky a jejich dodavatelé by kvůli omezení výroby měli začít čerpat příspěvky z programu Antivirus. Stát by jim mohl proplácet 60 procent...

Nynější krize autoprůmyslu ještě neznačí definitivní soumrak nad jeho tradiční podobou v Česku. Ale jde nepochybně o výstrahu. Vláda, respektive tripartita, na ni reaguje tak, jak nemá. Zvažuje kurzarbeit, tedy to, že lidé, kteří pracují a platí daně, nedobrovolně hradí z těchto daní a z veřejného dluhu – což jsou jenom budoucí daně – dovolenou některým svým spoluobčanům. Jakým přesně, o tom rozhodne vláda, která je v celém procesu prostředníkem. Takže pak ještě tuto nedobrovolnou finanční výpomoc jedněch lidem druhým zpupně nazve pomocí od třetích lidí, totiž pomocí vládní.

Program kurzarbeitu utlumuje proces ničivého tvoření – kreativní destrukce. Tento proces je přitom po staletí motorem pokroku a lidského progresu.

I autoprůmysl v Česku jednou skončí, alespoň tedy autoprůmysl ve své momentálně dominující podobě. Tím, že si vláda výstrahu, že se tak stane, nebude připouštět a bude ji překrývat dalšími daněmi a dalším dluhem, jenom sníží připravenost celé ekonomiky na destrukci, ale současně také na tvoření.

Dluh a nedobrovolný „sponzoring“ nepracujících pracujícími spoluobčany bere strach z destrukce a zároveň demotivuje od tvoření. Především v zájmu levicově orientovaných politiků či odborářů.

Řekněme to tedy narovinu: motorem pokroku je strach z propuštění a bankrotu a zároveň motivace se jich vyvarovat úspěchem v konkurenčním boji, ať už mezi jednotlivci, třeba živnostníky, nebo firmami. Tím, že tento žádoucí konkurenční boj kurzarbeitem (ale i mnoha dalšími způsoby) tlumíme, si vlastně na dluh nás všech kupujeme zaostávání a nakonec i strádání a bídu.