Volby jsou za námi a ta pravá jízda teprve začíná. To, jak lidé v pátek a sobotu rozhodli, může mít dalekosáhlé následky. V podstatě končí jedna etapa. Těch výstupů a ponaučení, které si lze s letošních voleb vzít, je hned několik. Předně – není radno podléhat přílišnému optimismu a nalhávat si, že většina společnosti zatoužila po změně. To jen volební matematika tomu chtěla, že politické síly, které slibují určitou změnu oproti posledním osmi letům, dostaly příležitost ji zkusit uskutečnit a budou muset přesvědčit nemalou část Česka, že to tak má být. Jinak by totiž výsledky voleb za čtyři roky mohly dopadnout přesně obráceně, ne-li ještě hůř.

Jakých je tedy těch deset bodů, které nám volby prozradily?

1. Spojená pravice má smysl

O užší spolupráci mezi KDU-ČSL a občanskými demokraty přemýšlel Miroslav Kalousek už před volbami v roce 2006. Tehdy se to nepovedlo, jenže jeho dávný plán se nakonec vyplnil - a koalice Spolu, kterou kromě ODS a lidovců tvoří Kalouskem stvořená Top 09, vyhrála volby. Andrej Babiš by jistě jako mnohokrát řekl: „Může za to Kalousek!“ Tentokrát je ale třeba připsat hlavní díl odpovědnosti na výborném výsledku středopravého spolku především Petru Fialovi.

