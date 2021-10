Během léta protkaného mnohočetnými historickými akciovými rekordy se postupně množily dotazy na nejpravděpodobnější spouštěč dlouho vyhlížené korekce. Ale ne takové té kosmetické, která letos několikrát v řadě sotva otestovala 50denní klouzavý průměr na indexu S&P 500. Odpovědi se různily od delty přes Čínu, americké daně, vrchol cyklu až po inflaci a následnou reakci monetární politiky. Málokdo tipoval stagflaci.

Trhy, zvyklé na levný monetární doping, očividně uvěřily Fedu, který sveřepě tvrdil, že inflace je pouze přechodným jevem. V nás ovšem postupně klíčila obava, jak by asi trhy reagovaly na to, pokud se za vrchol stávajícího cyklu podíváme s inflací, která nebude až tak přechodná. Září nás bohužel přiblížilo k tomuto scénáři, což akcie odnesly nejhorším měsícem od března 2020.

Problém je, že se v takové situaci není moc kam schovat a diverzifikační poučky tak nejspíš dostanou zabrat. Pokud bude Fed kvůli inflaci nucen zvedat sazby rychleji, odnesou to v první řadě dluhopisy. ČNB může vyprávět. Díky převládajícím valuačním prémiím jsou však hned další na ráně akcie. Pokud bude Fed (a další hospodářskopolitické autority) v boji s inflací úspěšný, nebudou dobrým přístavem ani reálná aktiva. A konečně, zlatu se taky s vyššími reálnými výnosy bude dýchat hůř. I proto se na trhu začínají objevovat poměrně divoké opční strategie za účelem zajištění rizika. Čtvrté čtvrtletí například otevřel tajemný „put“ asi za 100 milionů dolarů.

Naděje se teď upínají především k výsledkové sezoně, protože korporátní zisky prozatím nekopírují problémy reálné ekonomiky. To však rovněž nemusí mít dlouhého trvání. Nefunkční dodavatelské řetězce a inflace na straně výrobních vstupů se již propsaly do čísel takových jmen jako Nike, Costco nebo Micron. S nabídkovým šokem ovšem monetární a zejména fiskální politika stejně moc neudělá. Případná fiskální expanze v USA tak dost možná vyzní doztracena a jenom zhorší inflační tlaky.

Nejjistější sázkou tak nakonec mohou být staré dobré hodnotové akcie, které na rozdíl od jara doposud takřka nereflektovaly nárůst výnosů. Ať už to dopadne jakkoliv, tentokrát se „kýžené“ korekce dost možná dočkáme. Jen je třeba dávat pozor na to, co si člověk přeje. Nejbližší technická podpora pro index S&P 500 je o dalších pět procent níže…