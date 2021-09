Drobné zásilky do 22 eur (asi 560 korun) ze zemí mimo EU podle všeho podraží již zhruba za týden, tedy k 1. říjnu. Nově už totiž nebudou podléhat osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH). Novelu zákona o DPH, která tuto změnu zavádí, již definitivně schválil parlament.

Čechům tak odtikávají poslední dny, aby si bezpečně objednali drobné zboží z čínských e-shopů. Vlastně už teď může být pozdě. Čínské zboží totiž do Evropy ke konečnému zákazníkovi často putuje mnohem déle než jen týden.

Pokud si člověk v ČR objedná ochranný kryt na mobil z čínského e-shopu za 2,50 amerického dolaru, vyjde jej dnes, při kurzu zhruba 21,50 koruny za dolar, na necelých 54 korun. Poštovné v takovém případě činí 45 korun. Celkem tak člověk platí necelou stovku.

Po definitivním schválení zmíněné legislativy a jejím vstupu v platnost – pokud předpokládáme, že kurz setrvá na úrovni 21,50 koruny za dolar a neměnná zůstane i cena krytu – už ale zaplatí více. Zásilka totiž bude podléhat nově nejen 21procentní DPH, ale také se na ni po vstupu dané legislativy v platnost bude vztahovat povinnost celní deklarace.

Vyřídit si celní deklaraci bude moci objednávatel zásilky sám prostřednictvím webu Celní správy, bude s tím však spojena nemalá administrativa. Pokud se nechá zastupovat v procesu celní deklarace Českou poštou a součinně jí poskytne zmocnění a všechna potřebná data, zaplatí necelou stokorunu. Pokud potřebná data součinně neposkytne, Česká pošta od něj za celní deklaraci inkasuje 150 korun. Teprve z výsledné částky se pak počítá DPH.

Takže pokud se člověk nechá zastupovat Českou poštou a součinně jí potřebná data a zmocnění poskytne, zaplatí za zásilku dvakrát necelou stokorunu, přičemž ze součtu těchto dvou čísel, zhruba 200 korun, se počítá DPH, jež se k součtu přičte. DPH ze 200 korun činí 42 korun, takže zákazník ve finále zaplatí 242 korun. Tedy zhruba o 140 korun více než nyní. Těchto 140 korun zaplatí při převzetí zásilky.

Pokud se člověk nechá zastupovat Českou poštou, avšak data jí součinně neposkytne, zaplatí za zásilku necelou stokorunu jako doposud a navíc ještě 150 korun, přičemž ze součtu těchto dvou čísel, zhruba 250 korun, se počítá DPH, jež se k součtu dále přičte. DPH ze 250 korun činí 53 korun, takže zákazník ve finále zaplatí přes tři sta korun. Tedy o více než dvě stě korun více než nyní. Těchto zhruba 202 korun opět zaplatí při převzetí zásilky.

Vzhledem k tomu, že doba doručení zásilek z některých čínských e-shopů představuje až dva měsíce od objednání, měli by si zájemci pospíšit. Pro posouzení, zda zboží již bude podléhat DPH, totiž není rozhodující okamžik objednání, ale termín, kdy dorazí do EU. Čínské e-shopy staví sice v Evropě sklady, aby přísnější daňové předpisy obešly, ale i tak platí, že zboží zasílané přímo z Číny je levnější než to z evropských skladů čínských e-shopů.

Češi z Číny zhusta objednávají například kabely nebo kryty, nabíječky, ochranná sklíčka, sluchátka či další příslušenství mobilních telefonů. V období před pandemií Češi z Číny ročně objednávali bezmála 40 milionů drobných zásilek bez DPH.

Zrušení osvobození od DPH neznamená, že Češi v čínských e-shopech nakupovat přestanou. Z ultralevného drobného čínského zboží se totiž stane zboží sice dražší, ale v porovnání s konkurencí z jiných částí světa stále cenově atraktivní – i po započtení DPH, a dokonce také poplatku za celní deklaraci.